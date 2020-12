Prvi pregled vzbuja upanje na Neymarjev nastop v osmini finala LP

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar, ki je v nedeljo v dresu Paris St. Germaina na ligaški tekmi proti Lyonu (0:1) staknil poškodbo in so ga odnesli z igrišča, je dobil ohrabrujoče informacije. Pregled z rentgenom je pokazal, da ne gre za tako hudo poškodbo levega gležnja, kot so v klubu sprva domnevali. V klubu upajo, da bo nared do februarja.

icon-expand Neymar je utrpel grdo poškodbo gležnja. FOTO: 24ur.com "Zdravniško mnenje o Neymarjevem zvinu gležnja je obetavno," so dejali pri PSG, ki je po porazu padel na tretje mesto na lestvici. Parižani, ki imajo veliko težav s poškodovanimi, kaznovanimi in bolnimi igralci, so si tako malce oddahnili, ko so izvedeli, da poškodba ne pomeni konca sezone za Brazilca, ki ga v prihodnjih dveh dneh čakajo dodatni pregledi. V klubu tako upajo, da bo Neymar nared za osmino finala Lige prvakov, v kateri se bodo februarja merili z Barcelono. PSG, ki ga bogato finančno podpira katarska športna investicijska družbaQatar Sports Investments, tudi lastnica kluba od leta 2011, še vedno čaka na tako želeni evropski naslov. V prejšnji sezoni so Francozi prišli blizu, v finalu so izgubili proti Bayernu z 0:1. Edini zadetek je za Bavarce dosegel Kingsley Coman, ki je produkt prav mladinskega pogona PSG. PREBERI ŠE Koeman po žrebu: PSG je zapravil veliko denarja, da se lahko poteguje za lovoriko Neymarjevo poškodbo je povzročil naletThiaga Mendesa, ki se je danes zjutraj opravičil za svoje dejanje. Brazilskega zvezdnika so po prekršku na nosilih odnesli z igrišča, prva poročila pa pravijo, da ima poškodovan levi gleženj. PREBERI ŠE Barcelona bo izzvala PSG, lahko Iličićeva Atalanta preseneti Real? Mendes si je sinoči za grob prekršek prislužil rdeč karton, danes pa se je 28-letnemu Neymarju javno opravičil."Napake se v nogometu dogajajo. Tu pa sem, da se Neymarju iskreno opravičim," je na Instagramu zapisal Brazilec. V nedeljo zvečer je Neymarjev oče preko Instagrama izpostavil število prekrškov, ki jih je utrpel njegov sin. "Do kdaj še? Zakaj ne sankcioniramo že prvega prekrška, prve napake, zakaj čakamo na sedmega, osmega, devetega?"