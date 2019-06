Prvi sestanek Sarrija in Ronalda na Majorki: želja je 40 golov

"Uživaj v razgledu," je ob petkovi fotografiji in videoposnetku na Instagramu zapisal Ronaldo:

Maurizio Sarri je po informacijah iz Španije v petek obiskal Cristiana Ronalda , ki se po osvojitvi naslova v Ligi narodov s Portugalsko nahaja na zasluženem oddihu na Majorki, kjer se trenutno nahaja njegova zasebna jahta. Slikovita Costa Azul že tradicionalno privabi številne znane obraze, ki se jim je ta konec tedna pridružil tudi novi trener Juventusa Sarri. Ta med pripravami na svojo prvo sezono na čelu belo-črnih očitno ne želi izgubiti niti sekunde in je že opravil prvi pogovor z največjim zvezdnikom moštva.

Sarri je po poročanju dnevnika ASRonaldu "na štiri oči predstavil, kaj pričakuje od njega v prihodnji sezoni". Imel naj bi jasne ideje: želi, da bi "CR7 postal CR9", kot so se slikovito izrazili pri madridskem športnem časniku, torej, da bi zaigral povsem v sredini napada Juventusa. Njihovi italijanski kolegi so šli še korak dlje in dodali, da je Sarrijeva želja, da bi Ronaldo na položaju, ki ga je prvič v karieri dlje časa zasedal pod taktirko Zinedina Zidanav Realu, "dosegel 40 golov na sezono".

Ronaldo je v prvi sezoni kot član "stare dame" zabil 12 golov manj in osvojil italijanski superpokal ter državni naslov, medtem ko je bil Juve tudi z rekorderjem tekmovanja v svojih vrstah spet prekratek v Ligi prvakov, ki je že več kot dve desetletji največja želja Torinčanov. To je bila celo najslabša strelska sezona Ronalda od sezone 2008/09, njegove zadnje v vrstah Manchester Uniteda, saj je pri Realu vedno zabil več golov kot v svoji krstni sezoni pri najtrofejnejšem klubu Apeninskega polotoka.

RONALDO