Prvi skupinski trening v Madridu: Zidane še vedno brez Jovića

"V ponedeljek so se Madridčani končno zbrali po tem, ko so se v zadnjih treh tednih od 11. maja naprej vračali v Valdebebas in opravljali vaje v manjših skupinah, ki so do danes postajale vedno številčnejše," je na svoji spletni strani poročal madridski športni dnevnik MARCA . "(Tekma z Eibarjem, op. a.) bo prva od enajstih finalnih, ki čakajo bele v nameri, da v prvenstvu uprizorijo preobrat in prehitijo Barcelono."

11. maja so se v klubskem centru Valdebebas začeli prvi treningi nogometašev Real Madrida v manjših skupinah, ukrepi pa so se postopoma sproščali vse do ponedeljka, ko je z dovoljenjem vrhovnega športnega sveta in vodstva ligaškega tekmovanja Zinedine Zidane lahko vodil prvi skupinski trening pred napovedano prvo ligaško tekmo po razglasitvi pandemije novega koronavirusa, ki naj bi jo Madridčani odigrali v nedeljo, 14. junija, proti Eibarju.

"Meščani so veliko pozneje dobili zeleno luč vlade za povratek na treninge, poleg tega pa bodo imeli veliko bolj 'zadušljiv' urnik tekem," opozarja AS , ki sicer ni pozabil, da bo moral Real gostovanje na Otoku "preživeti" brez nezamenljivega kapetana Sergia Ramosa .

City bo 'dušil' razpored in počasnejše sproščanje ukrepov Zidane po poročanju časnika MARCA podobno kot praktično vsi trenerski kolegi meni, da je za primerno pripravo na ponovni zagon dogajanja v Premier Division ostalo premalo časa. Je pa lahko pozdravil možnost organiziranja tekem znotraj ekipe, kar je bilo do sedaj prepovedano oziroma dovoljeno le v manjših skupinah.

Šele ob koncu tedna s kontakti

"Obe ekipi morata do njunega medsebojnega obračuna odigrati še isto število tekem (enajst), toda Madrid napad na Manchester pripravlja z dvanajstimi dnevi prednosti v teh minipripravah, ki jih bodo morale opraviti vse profesionalne ekipe. Zidane je lahko z delom začel 11. maja, medtem ko Guardiola ni imel dovoljenja vse do 23. v mesecu. Kontaktnih treningov prav tako še niso smeli pripraviti," dodaja AS, to pa naj bi se na Otoku, kjer že razmišljajo o ublažitvi obvezne 14-dnevne karantene za posebne primere (omenjen ukrep bi onemogočal avgustovsko gostovanje nogometašev Reala), zgodilo do konca tedna.

"Tekmovanje pa bosta nadaljevala praktično sočasno. Tekma med Real Madridom in Eibarjem, s katero se bo za bele nadaljevalo prvenstvo, pričakujejo 13. ali 14. junija (medtem je že bilo potrjeno, da bo to 14. junij, op. a.), City pa težka prva tekma po povratku uradno čaka 17. v mesecu proti Arsenalu,"dodaja AS.

Finale pokala FA tik pred povratno tekmo z Realom?

Zapisali so še, da je sicer tudi res, da je City že izpadel iz boja za naslov, saj za Liverpoolom zaostaja za zgolj še teoretično ulovljivih 25 točk, medtem ko Real čaka veliko bolj negotova bitka z Barcelono. A klub temu City ne bo smel popustiti, so prepričani pri madridskem časniku, saj jih čakajo spopadi z velikimi rivali Chelseajem in programiranim prvakom Liverpoolom, morebitni porazi pa bi lahko terjali svoj davek. Tu sta tudi morebitni dodatni tekmi pokala FA, kjer morajo sinje modri sicer še odigrati četrtfinalni obračun z Newcastle Unitedom. To bo še dodatno zgostilo razpored za branilce državnega naslova, ki bi, teoretično, morali tik pred spopadom z Realom odigrati še pokalni finale na Wembleyju. Če se tja seveda uvrstijo ...

"Več gneče za City, več prednosti za Real Madrid,"so zadovoljni pri dnevniku AS.