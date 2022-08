Prvi večni derbi igralcem Olimpije

Ljubljančani so nekoliko odločneje začeli tekmo, toda domači so hitro vzpostavili ravnotežje. Večjih priložnosti v uvodnem obdobju ni bilo, dvakrat je sicer streljal Mustafa Nukić , a preslabo za spremembo izida. V 22. minuti pa je imel Žan Vipotnik izjemno priložnost za mariborsko vodstvo, ko je streljal z dobrih petih metrov, izjemno pa je posredoval Vidovšek, ki je ujel tudi žogo po strelu Nemanje Mitrovića z glavo minuto pozneje.

Mariborčani in Ljubljančani so na 53. večnem derbiju po vrnitvi slednjih med prvoligaše pokazali kar všečno tekmo, v kateri pa so svoje priložnosti znali izkoristiti gosti, medtem ko je najlepše domače, predvsem prvo na tekmi, z izvrstnimi posredovanji izničeval tudi mladi vratar Matevž Vidovšek . Olimpija, ekipa, ki je precej bolje delovala v polju in bolje držala žogo, je tako še vedno stoodstotna in na vrhu lestvice, Maribor pa je po četrtem zaporednem porazu (v prvenstvu ima zmago in tri poraze) na zadnjem mestu že z devetimi točkami zaostanka za današnjim tekmecem.

Uvod drugega polčasa je minil brez posebnih razburjenj, obe ekipi sta sprožili nekaj nenevarnih strelov, posebej Mariborčani, med drugimi je poskusil tudi Aljaž Antolin v 59. minuti, toda meril je premalo natančno. Štajerci, pri katerih je ob Ažbetu Jugu in Martinu Milcu pred tekmo zaradi zdravstvenih težav odpadel še Sven Šoštarič Karič , so vse bolj pritiskali, prihajali do kazenskega prostora, nato pa so se akcije praviloma končale brez zaključnega strela.

Po izenačeni igri pa so zeleno-beli povedli v 36. minuti. Mario Kvesić je iz kota z desne strani podal na prvo vratnico, tam pa je glavo podstavil Svit Sešlar in matiral Menna Bergsna za 1:0. Tri minute pozneje je Ivan Brnić poskusil z roba kazenskega prostora premagati Vidovška, toda mladi ljubljanski vratar je bil znova dobro postavljen.

Zato pa je Olimpija, ki je sicer na sploh dobro držala žogo, ko je bila na polovici Maribora, v 79. minuti podvojila prednost. Kvesić je spet podal z desne strani, v osrčju kazenskega prostora pa je bil povsem sam Timi Max Elšnik in z glavo zadel za 2:0. Po tem zadetku je Maribor skušal rešiti, kar se je rešiti dalo, toda izbranci Alberta Riere so še naprej pravočasno preprečevali potencialno nevarne akcije gostiteljev.

"Derbi v pravem pomenu, veliko priložnosti na obeh straneh, mi pa smo bili premalo zbrani v obrambi, tako da je Olimpija prišla do treh točk. Naša glavna naloga je bila biti kompaktni v obrambi in ne prejeti gola, a se to ni udejanjilo," je za Šport TV povedal Andraž Žinič. "Moram reči, da smo se zavestno postavili v fazo obrambe in da smo v prvem polčasu delali prave stvari. Škoda, da Vipotnik tam ni zadel, saj bi to verjetno drugače obrnilo tekmo. Ampak spet smo dobili gol iz prekinitve, kar postaja že nerazumljivo, na koncu pa zaslužena zmaga Olimpije," pa je dejal trener Maribora Radovan Karanović, ki je izpostavil tudi težave z realizacijo.

"Tri točke so najbolj pomembne in tudi to, da še nismo dobili gola, pove veliko o karakterju ekipe. Pomagamo Matevžu, da obdrži 'ničlo' in posledično lažje nabiramo točke. S prihodom trenerja Riere se je igra zelo spremenila, hitro smo sprejeli njegove ideje in se to tudi pozna na igrišču. Zame je najboljši trener, kar sem jih imel," pa je povedal kapetan Olimpije Elšnik.

Maribor bo v 5. krogu v nedeljo gostoval v Domžalah, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Gorico.

- nedelja, 7. 8.:

Kalcer Radomlje - Mura 1:1 (1:0)

Maribor - Olimpija 0:2 (0:1)