Prvi zmagi za Gladbach in Hertho

Borussia Mönchengladbach je danes ugnala Arminio, levji delež je prispeval Lars Stindl, ki je zadel v 35. in 69. minuti. Tudi pri Herthi, ki je po treh porazih prišla do sploh prvih točk v sezoni, pa so imeli dvakratnega strelca, Suat Serdar je bil uspešen v 37. in 43. minuti. V zadnji tekmi sta Eintracht in Stuttgart igrala 1:1.

Vse pomembno v Bundesligi se je zgodilo že v soboto. V derbiju kroga je Bayern v gosteh s 4:1 premagal Leipzig Kevina Kampla - nekdanji slovenski reprezentant je igral vso tekmo in z igranjem z roko zakrivil enajstmetrovko za prvi gol Bayerna - in se povzpel na drugo mesto, Borussia Dortmund pa je po preobratu in dveh golih Erlinga Haalanda ugnala Bayer Leverkusen s 4:3. Wolfsburg je ostal na prvem mestu po četrti zmagi v sezoni, tokrat je z 2:0 premagal Greuter Fürth. V preostalih tekmah je Mainz z 2:0 premagal Hoffenheim, Freiburg in Köln sta igrala 1:1, z delitvijo točk se je končala tudi tekma Union Berlin - Augsburg (0:0).

Na lestvici ima Wolfsburg 12 točk, Bayern deset, Borussia Dortmund in Mainz pa po devet.