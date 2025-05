Prvič po 30 tekmah: polfinalist LP poražen v francoskem prvenstvu

Nogometaši Paris Saint-Germaina so prvič to sezono poraženi zapuščali zelenico v domačem prvenstvu. V 31. krogu so izgubili proti igralcem Nice, ki so bili na Parku princev boljši s 3:1. Na vrhu razpredelnice ima po 31 od 34 tekem PSG 78 točk, sledita pa Marseille (55) in Monaco (54). Točkovno se je z ekipo iz kneževine zdaj izenačila Nica, v lovu na mesta v evropskih tekmovanjih pa so še Lille (53), Lyon in Strasbourg (oba po 51).