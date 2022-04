Prvič po tragediji se je oglasil Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo in njegova izbranka Georgina Rodriguez sta pred nekaj dnevi oznanila rojstvo deklice in dečka, od katerih pa je porod žal preživela le deklica. Sožalje ob tragičnem dogodku je Rodriguezovi in Ronaldu izkazal celoten nogometni, športni in širši svet, kot kaže, pa se je člana kapetana portugalske izbrane vrste najbolj dotaknila gesta navijačev Liverpoola, ki so se mu na torkovem obračunu z njegovim Manchester Unitedom, poklonili z minuto aplavza in petjem klubske himne You'll Never Walk Alone (Nikoli ne boš hodil sam op. a.)