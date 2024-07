Prvič v Evropi in takoj naprej: Bravo sedaj čaka gostovanje v Mostarju

Ljubljanski Bravo se je uvrstil v 2. krog kvalifikacij nogometne Konferenčne lige. Izjemno predstavo celotnega moštva sta proti valižanski ekipi Connah's Quay Nomads kronala Nemanja Jakšić v 88. minuti ter Matej Poplatnik v 115. S skupnim izidom 2:1 se je Bravo tako uvrstil v drugi krog evropskega tekmovanja in bo izzval ekipo Zrinjskega iz Mostarja. Ljubljančani so sploh prvič v zgodovini kluba v evropskih tekmovanjih in že takoj so se razveselili napredovanja. V priloženem videu vrhunci tekme iz Walesa.