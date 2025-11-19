Svetli način
'Najprej bom poklical Messija', velika obljuba predsedniškega kandidata Barcelone

Barcelona, 19. 11. 2025 15.10

Barcelono v naslednjem letu čakajo predsedniške volitve. Trenutni vodilni mož blaugrane Joan Laporta si bo želel podaljšati svoj mandat, njegov največji tekmec bo Victor Font, ki je pred volitvami prejel podporo nekaterih katalonskih legend in spregovoril o morebitnem povratku Lionela Messija.

Joan Laporta
Joan Laporta FOTO: AP

Volitve bodo na sporedu med marcem in majem naslednjega leta. Joan Laporta je vodstvo katalonskega velikana prevzel pred štirimi leti, ko je na vrhu zamenjal skrajno nepriljubljenega Josepa Bartomeua. Za Laporto je to že druga epizoda na tej poziciji, predsednik je bil že od 2003 do 2010. Na prihajajočih volitvah bo njegov največji tekmec Victor Font.

Victor Font in Xavi Hernandez
Victor Font in Xavi Hernandez FOTO: X

Font je kandidiral že na prejšnjih predsedniških volitvah z idejo o preureditvi športne politike kluba, ki bi jo vodil legendarni Xavi Hernandez. Ikona katalonskega kluba takrat sicer ni javno izkazal podpore 53-letnemu Kataloncu, saj je vedel, da je eden izmed glavnih kandidatov za trenerski stolček, na katerem je sedel Ronald Koeman. Tokrat pa se je nekdanji svetovni prvak jasno opredelil in podprl enega izmed glavnih kandidatov za prevzem funkcije.

Joan Laporta in Lionel Messi
Joan Laporta in Lionel Messi FOTO: Profimedia

Font Laporti očita predvsem slabo finančno vodenje kluba in skrivanje podatkov o le-tem. Po njegovih besedah naj bi blaugrana v lanskem letu prikrila za več kot 80 milijonov evrov izgube. Obregnil se je tudi ob izbiro gradbeniškega podjetja za izvedbo prenove Camp Noua. Trenutni predsednik se je sprl tudi z največjo legendo Lionelom Messijem.

Lionel Messi je nenapovedano obiskal prenovljeni Camp Nou
Lionel Messi je nenapovedano obiskal prenovljeni Camp Nou FOTO: Instagram

Argentinec je pred kratkim navdušil katalonsko javnost z nenapovedanim obiskom kultnega Barceloninega stadiona in izraženo željo po vrnitvi: "Upam, da se bom nekega dne lahko vrnil in ne samo, da se poslovim kot igralec, nekaj, za kar ob odhodu nisem imel možnosti."

Na sentimentalno noto o vrnitvi največje legende je zaigral tudi Font, ki je obljubil, da bo ob morebitni zmagi prva stvar na seznamu klic Messiju. "Kot navijač Barcelone se naježim, ko pomislim na to. Vse pa je odvisno od njegovih želja, ne želim ga v nič siliti in izkoriščati njegovega imena. To je v preteklosti počel Laporta in s tem se absolutno ne strinjam. Messi je preveč pomemben, da bi z njim nabiral poceni politične točke."

Victor Font in nekdanji igralec Barcelone Steve Archibald
Victor Font in nekdanji igralec Barcelone Steve Archibald FOTO: X

Kandidata za mesto predsednika Barcelone je zmotilo tudi obnašanje in lažne obljube Laporte ob Argentinčevem odhodu leta 2021. Trenutni predsednik je v znak sprave namignil na morebiten kip, ki bi bil postavljen v čast najboljšemu strelcu v zgodovini katalonskega kluba. "Čim prej moramo Messija sprejeti nazaj v naše vrste in mu ponuditi vlogo v klubu, ki bi mu ustrezala in ki bi navdušila vse naše navijače. Postavljanje kipa niti približno ni dovolj," je o tem izjavil Font.

