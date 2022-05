Prvo ime pokalnih prvakov ostaja na Obali

Iz Kopra, trenutno vodilne ekipe slovenskega prvenstva, so potrdili, da so s Kaheemom Anthonyjem Parrisom podaljšali sodelovanje do konca sezone 2024/2025. Novica je kar nekoliko presenetljiva, ker se je 22-letnega Jamajčana močno povezovalo z odhodom v tujino, zanj naj bi se zanimal celo zagrebški Dinamo.

icon-expand Kaheem Parris skupaj z Laminom Colleyjem in Osujijem Amarachijem tvori udarni napad slovenskega prvenstva. FOTO: Damjan Žibert Novica, ki je zagotovo razveselila vse navijače Kopra, a bi v resnici morala slehernega ljubitelja slovenskega nogometa. Najboljši posamezniki prve lige, med katere Kaheem Anthony Parris z desetimi zadetki in tremi asistencami v tej sezoni zagotovo sodi, namreč kot po pravilu zapuščajo sončno stran Alp in se podajajo v tujino. Jamajčan pa bo, kot vse kaže, vsaj še nekaj časa ostal član kanarčkov, ki so letos proti vsem pričakovanjem v igri celo za dvojno krono. V sredo so v Celju dvignili pokalni naslov, dva kroga pred koncem pa zasedajo prvo mesto na prvenstveni razpredelnici. Parris je imel prejšnjo pogodbo sklenjeno le do konca naslednje sezone. Zgolj podaljšanje sicer ne zagotavlja, da bo Jamajčan v naslednji sezoni še član obalnega prvoligaša, a Koper v pogajanju z morebitnimi snubci postavlja v občutno boljši položaj. Hrvaški mediji so sicer še nedavno poročali, da naj bi bil dogovor med Koprom in Dinamom skoraj že sklenjen. Parrisa naj bi si na finalu pokala proti Bravu v živo ogledal celo Dinamov oglednik Marijan Vlak, ki je bil, kot poroča Ekipa24, navdušen nad videnim. Pri serijskih hrvaških prvakih so bojda pripravljeni zanj odšteti celo milijon evrov, Parris pa bi v prestolnici naših južnih sosedov na leto zaslužil okoli 360 tisoč evrov.