Prvo ligo zapušča kapetan prvakov: Lotrič odslej v drugi Bundesligi

Celje je v tem prestopnem roku ostalo brez dveh najboljših nogometašev – Daria Vizingerja in Mitje Lotriča.

"Želim narediti korak naprej v karieri," je dejal Mitja Lotrič, ki bo nosil številko 7. V nedeljo si je že ogledal tudi tekmo svojega novega kluba, ki je igral proti Greuther Fürthu. Višina odškodnine ni znana, Lotričeva tržna vrednost po Transfermarktu pa znaša 700.000 evrov.

"Mitja je bil eden najboljših igralcev v Celju in je v dobri formi že mesece," je dejal trenerMarco Antwerpen. "S svojo okretnostjo, kreativnostjo in občutkom za gol je odličen dodatek naši ekipi," je dodal novi trenerWürzburger Kickers. "Mitja ne navdušuje le s svojo podajo in ritmom. Je zelo nevaren tudi za gol," pa meni izvršni direktor kluba Daniel Sauer.

Würzburg, ki je novinec v drugi ligi, je bil sicer po prvih dveh krogih nove sezone še brez točke v ozadju lestvice.