Prvoligaši ob začetku zimskih priprav sestavljajo kadrovske mozaike

Muraši so med prvimi začeli priprave, a v zelo spremenjeni zasedbi.

"Sem velik ljubitelj žoge, napadalec z močnim strelom, kar je ena mojih glavnih odlik. Verjamem, da bom s svojimi goli lahko prispeval k uspehu ekipe," je za spletno stran Domžal dejal 28-letni Hrvat, ki je nogometno pot začel pri mladinskih selekcijah zagrebškega Dinama in se nato kalil v različnih klubih, vključno z Lokomotivo Zagreb in Rudešem. Pred prihodom v Slovenijo je bil član italijanskih klubov Novara in Legnago.

V tekoči sezoni je za Koper odigral osem prvenstvenih in dve pokalni tekmi, na katerih je dosegel en gol. Z Domžalami, ki jih je pred tem zapustil Morre Makadji, je podpisal pogodbo za eno leto in pol.