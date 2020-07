Prvoligaši po zelo kratkem premoru že na pripravah

Nogometaši iz knežjega mesta so v sredo po tednu dni premora začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo prvič nastopili v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Igranju na več frontah bodo skušali zadostiti tudi z novima nogometašema. Moštvu sta se pridružila Matic Vrbanec (Aluminij) in Mićo Kuzmanović (Rudar Velenje), ki bosta skušala zaostriti konkurenco v ekipi in ponuditi več rešitev trenerju Dušanu Kosiću. Pred novo sezono se bodo prvaki pomerili z Radomljami (2. avgust) in Dravo (5. avgusta), teden dni kasneje se bo že začelo državno prvenstvo, prva tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov pa Celjane čaka 18. ali 19. avgusta.

Letos bo zaradi spremenjenega sistema zaradi pandemije virusa sars-cov-2 le ena tekma v prvih treh kvalifikacijskih krogih, medtem ko bo končnica potekala po sistemu tekem doma in v gosteh. Celjani v prvem krogu kvalifikacij niso med nosilci. V prvem krogu kvalifikacij za nastop v evropskih tekmovanjih bodo nastopila še tri slovenska moštva. Maribor in Olimpija sta si to zagotovila z drugim oziroma tretjim mestom v prvenstvu. Mura pa bo v kvalifikacijah zaigrala zahvaljujoč zmagi v pokalu Slovenije. Maribor in Olimpija bosta v tekmi za nastop v drugem krogu nosilca, Mura pa ne.

Repas spet na slovenskih zelenicah

Mariborčani so prav tako v sredo začeli priprave na novo sezono. Po tednu dni počitka so se vijoličasti predstavili v polni zasedbi. Pozdravili so vse tri novince, Ažbeta Juga (Fortuna Sittard), Ilijo Martinovića (Aluminij) in Jana Repasa (Caen). V klub so se vrnili tudi trije v prejšnji sezoni posojeni nogometaši, in sicer Aljoša Matko, Martin Kramarič (oba Bravo) in Lovro Grajfoner (Aluminij). Klub sta v smeri Kopra zapustila Nardin Mulahusejnović in dolgoletni član Aleksander Rajčević. Mariborčani bodo pred začetkom sezone 2020/21 odigrali tri pripravljalne tekme. Prvi dan avgusta bodo merili moči z Beltinci, 5. avgusta bo tekmec francoski Reims, tri dni kasneje pa Slovačko iz češkega mesta Uherske Hradište.

Olimpija je priprave začela v četrtek na novih pomožnih igriščih v bližini stadiona Stožice, a bržkone ne bo odigrala nobene pripravljalne tekme. Moštvo je doživelo nekaj sprememb, saj so tretjeuvrščeno ekipo minulega prvenstva zapustili kapetan Tomislav Tomić, Macky Bagnack (Partizan), Bojan Knežević, Stefan Savić, Antonio Lukanović, Mario Jurčević, Luka Menalo in vratar Matija Orbanić, ki se seli k Bravu. Pogodba pa bo kmalu potekla tudi Romanu Bezjaku, ki pa je bil prisoten prvi dan klubskih priprav. Zmaje bo tudi v prihodnje vodil mladi Hrvat Dino Skender. Do začetka prvenstva bodo Ljubljančani odigrali le eno pripravljalno tekmo.

Mura bržčas najbolj 'mirna'

Najbolj mirno bodo novo sezono bržčas pričakali pri Muri. Za zdaj kadrovskih sprememb v klubu ni bilo, v drugem delu prvenstva pa so po osvojeni pokalni lovoriki večino moči in energije usmerili v novo tekmovalno obdobje. Na začetku priprav so manjkali Kai Cipot, ki ima reprezentančne obveznosti, ter Marin Karamarko in Staniša Mandić, ki celita poškodbi. Prva prijateljska tekma Muro čaka na Madžarskem, v soboto se bodo namreč pomerili z MOL Fehervarjem.

Četrto mesto je v pretekli sezoni osvojil Aluminij iz Kidričevega, ki podobno kot Mura ni krepil ekipe. Sta pa moštvo zapustila Martinović, ki za Kidričane ni igral od novembra lani, in Vrbanec. V drugi polovici prvenstvene lestvice v sezoni 2019/20 so se s končnim šestim mestom izkazali pri ljubljanskem Bravu. Pred novo sezono so podaljšali pogodbo z veteranom Luko Žinkom, ostali pa so brez obeh ključnih napadalcev, Matka in Roka Baturine(Dinamo). Skupaj sta preteklo sezono dosegla 23 golov, ki jih bo moral nadomestiti nekdo drug.

Camoranesi ostal brez Bongonguija

Sedmo mesto je osvojil Tabor iz Sežane. Kraševci se bodo na pripravah pomerili z madžarskim prvakom Ferencvarošem (4. avgust), sledi še preizkušnja z Bravom (7. avgust). Trener Mauro Camoranesi v novi sezoni ne bo mogel računati na Rodrigua Bongonguija. V Istro se je vrnil litovski napadalec Karolis Laukžemis, Koper pa je okrepil vratar David Adam. Sporazumno so v Sežani pogodbo prekinili še z Lazarjem Miloševomin Stefanom Stevanovićem. Moštvo so okrepili grški napadalec Christos Rovas, Španec Gaston Alonso(Valencia U19) in mladinec Olimpije Jakoslav Stanković.

Domžalčani so priprave začeli v četrtek. Že prej so objavili, da moštvo zapuščajo Dejan Lazarević, Nikola Vujadinović in Matic Fink, kariero pa je končal Branko Ilić. V novi sezoni bo član moštva še naprej Arnel Jakupović, ki so ga Domžalčani odkupili od Empolija, poudarek pa bo na vzgoji mladih nogometašev, ki jim bodo skušali z nasveti pomagati Senijad Ibričić in drugi izkušenejši.

Vstala Primorska: Koper in Gorica spet med prvoligaši

Že dlje časa je sredi priprav na novo sezono Koper, ki je po odločitvi Nogometne zveze Slovenije (NZS) ostal brez spomladanskega dela sezone, a predčasno napredoval med elito kot najboljše moštvo druge lige. V klub se je po desetih letih na Štajerskem vrnil domači fant Rajčević, iz Maribora se je na Bonifiko preselil tudi napadalec Mulahusejnović.

Gorica je priprave na novo sezono praktično opravila z obema tekmama kvalifikacij za nastop v Prvi ligi. Goričani so bili zunaj tekmovalnega ritma od marca, a so z nekaj odigranimi tekmami izkoristili slabo formo Triglava in ga skupno kar s 6:1 obsodili na 2. SNL. Sami se po prvi sezoni, preživeti v drugoligaški druščini, vračajo med elito za jubilejno 30. sezono slovenskega državnega prvenstva.

V prvem krogu bodo pari: Maribor ‒ Aluminij, Celje ‒ Mura, Tabor Sežana ‒ Koper, Olimpija ‒ Gorica in Domžale ‒ Bravo.