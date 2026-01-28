Prvoligaške zelenice vendarle ne bodo samevale: SPINS napovedal odložitev stavke

"Po napovedi stavke, ki so jo člani SPINS, ki nastopajo v 1. SNL, podprli z več kot dvesto dvajsetimi podpisi, se je vodstvo sindikata SPINS v preteklem tednu odzvalo na vabilo ministra za šport z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Zaradi zagotavljanja transparentnosti in dobrega sodelovanja v socialnem dialogu je sindikat SPINS na srečanje s predstavniki MGTŠ povabil tudi delodajalce, predstavnike športnih društev in nacionalnih panožnih športnih zvez drugih ekipnih športnih panog, in sicer odbojke, košarke in hokeja," so uvodoma zapisali pri sindikatu.

"Pri predstavnikih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na omenjenem srečanju žal ni bilo mogoče zaznati preveč posluha za neprimernost in hude posledice statusa samozaposlenih za poklicne športnike in trenerje, kot tudi ni bilo zaznati ustreznih strokovnih kompetenc in izkušenj zaposlenih pri ministrstvu na delovnopravnem in davčnem področju," so nadaljevali.