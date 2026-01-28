Naslovnica
Nogomet

Prvoligaške zelenice vendarle ne bodo samevale: SPINS napovedal odložitev stavke

Ljubljana, 28. 01. 2026 11.03 pred 17 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Stožice

Sindikat profesionalnih nogometnih igralcev Slovenije (SPINS) je 15. januarja napovedal stavko zoper Vlado Republike Slovenije. Prvoligaški nogometaši naj bi v protest zaradi nekonkurenčnih davčnih okoliščin ne odigrali uvodnega kroga spomladanskega dela državnega prvenstva. SPINS zdaj poroča, da bo stavka odložena za nedoločen čas.

Maribor – Olimpija
Maribor – Olimpija
FOTO: Damjan Žibert

"Po napovedi stavke, ki so jo člani SPINS, ki nastopajo v 1. SNL, podprli z več kot dvesto dvajsetimi podpisi, se je vodstvo sindikata SPINS v preteklem tednu odzvalo na vabilo ministra za šport z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Zaradi zagotavljanja transparentnosti in dobrega sodelovanja v socialnem dialogu je sindikat SPINS na srečanje s predstavniki MGTŠ povabil tudi delodajalce, predstavnike športnih društev in nacionalnih panožnih športnih zvez drugih ekipnih športnih panog, in sicer odbojke, košarke in hokeja," so uvodoma zapisali pri sindikatu.

"Pri predstavnikih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na omenjenem srečanju žal ni bilo mogoče zaznati preveč posluha za neprimernost in hude posledice statusa samozaposlenih za poklicne športnike in trenerje, kot tudi ni bilo zaznati ustreznih strokovnih kompetenc in izkušenj zaposlenih pri ministrstvu na delovnopravnem in davčnem področju," so nadaljevali.

Matjaž Han
Matjaž Han
FOTO: Damjan Žibert

"Stavka, ki je bila napovedana zoper Vlado RS in bi potekala od 30. 1. 2026 do 1. 2. 2026, na vseh tekmah 1. slovenske nogometne lige, se odloži za nedoločen čas. Sindikat SPINS bo odločitev o nadaljevanju ali prekinitvi stavke sprejel po posvetovanjih z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Vlado RS. Če pride do nadaljevanja stavke, bosta sindikat SPINS in Sindikat športnikov Slovenije k stavki pozvala vse slovenske poklicne športnike," so končali in tako potrdili, da se bo uvodni krog spomladanskega dela vendarle igral.

spins prva nogometna liga stavka nogometaši zahteve
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1935308
28. 01. 2026 14.56
Sedaj pa že preplačanci, kateri o nogometu lahko samo sanjajo, grozijo s stavko. Pa naj stavkajo saj tako ali tako že igrajo pred skoraj praznimi tribunami. Pa kam smo mi prišli? Pa glavni sindikalist je tudi tuje gore list.
Odgovori
+2
2 0
korcula1
28. 01. 2026 13.45
Prvo in drugo jugosrbsko ligo naj kar ukinejo
Odgovori
0 0
bibaleze
