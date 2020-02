Predsednik PSG eden izmed obtožencev v preiskavi podkupovanja

Valcke, po poročilu tožilstva, teh ugodnosti ni prijavil Fifi.

"Obtožbe temeljijo na dejstvih, da je med 2012 in 2015 Valcke izkoristil svoj položaj na Mednarodni nogometni zvezi, da bi vplival na dodelitev televizijskih pravic za različna svetovna prvenstva in konfederacijske pokale med letoma 2018 in 2030. S tem je želel ustreči medijskim partnerjem, ki so mu bili ljubši," se glasi izjava tožilstva, ki v nadaljevanju ovrže nekatere dosedanje sume: "Sum, da je Valcke od Al-Khelaifija sprejel luksuzno uro v zameno za izkoriščanje položaja pri Fifi ni utemeljen."