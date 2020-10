Izjemen prvenec Florenzija tlakoval pot novi zmagi PSG

Angers se je sicer uspel nekoliko vrniti, znižal je Ismael Traore, a kaj ko so Parižani hitro vrnili in dokončno zapečatili usodo tekme. Le pet minut kasneje je namreč v polno meril Julian Draxler, do konca srečanja pa sta se med strelce vpisala še Idrissa Gueye in Kylian Mbappe.