PSG bo Ligo prvakov naskakoval s Christophom Galtierjem

Domine so začele padati kmalu po podaljšanju pogodbe Kyliana Mbappeja. Dan po uradnem sporočilu, da je prvi zvednik PSG-ja po dolgi sagi podaljšal sodelovanje s klubom za dodatna tri leta, je svojo službo izgubil dotedanji športni direktor Leonardo. Sledil je prihod Luisa Camposa, ki je spisal pravljici v Monacu in Lillu. Pod njegovo taktirko sta oba kluba zgradila moštvi, ki sta osvojili francosko nogometno prvenstvo. To sta tudi edini moštvi, ki sta PSG-ju preprečili osvojitev naslova v zadnjem desetletju.