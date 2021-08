PSG brez Messija do nove zmage, je Mbappe dosegel svoj zadnji zadetek za klub?

Navijači PSG-ja tudi po petkovem obračunu z Brestom še vedno čakajo na debi bivšega zvezdnika Barcelone Lionela Messija. Trener Mauricio Pochettino na novinarski konferenci sicer ni želel potrditi, kdaj bo rojaku prvič namenil priložnost. Je pa, kot poroča ESPN, najbolj verjetno, da se bo to zgodilo prihodnji konec tedna, ko bodo Parižani gostovali v Reimsu.

Pochettino se je proti Brestu odločil, da preizkusi redko viden sistem 4-4-2. V napadu sta začela Kylian Mbappe – Marca se je v poročilu po tekmi spraševala, ali ni nemara že zabil svojega zadnjega zadetka v majici Parižanov – in Mauro Icardi. Za njima so bili v obliki diamanta postavljeni Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gueye in Marco Veratti. Od okrepitev je priložnost poleg Wijnalduma dobil še Achraf Hakimi na desni strani obrambe, medtem ko Sergia Ramosa tudi tokrat ni bilo v postavi. Enako pa velja še za Neymarja. Italijanski vratar Gianluigi Donnarumma je srečanje pospremil s klopi, saj je med vratnicama stal Keylor Navas.

Za prvo vodstvo PSG-ja je v 23. minuti poskrbel Herrera, ki je sprožil z roba kazenskega prostora in žogo zadel ravno dovolj natančno, da je vratar Marco Bizot ni uspel odbiti. 13 minut kasneje je na 2:0 povišal Mbappe, ki je po odbiti žogi prišel do strela z glavo in rutinirano našel nebranjeni del mreže. Prav Mbappe pa je bil tisti, ki je pred koncem polčasa zakuhal prvi gol domačih. Izgubil je žogo, sledila sta hiter protinapad in lepa kombinacija, po kateri je z desne strani Navasa premagal Franck Honorat.

V drugem polčasu je zmagovalca dokončno odločil projektil Gueya v 73. minuti. Senegalec je sprožil s kakšnih 30 metrov, Bizot pa je uspel odbiti le v vratnico, a mu ta ni pomagala, tako da je žoga naposled končala za njegovim hrbtom. Steve Mounie je v 85. minuti domačim znova vlil nekaj upanja, a je hitro odgovoril Angel Di Maria na drugi strani za končnih 4:2.

"Mislim, da smo igrali zelo dobro. Škoda, da smo v prvem polčasu prejeli gol na takšen način. V drugem delu smo zopet imeli nadzor nad igro in po golu za 3:1 se je zdelo, kot da smo našo nalogo že opravili. A spet smo prejeli zadetek in sledilo je pet norih minut. Pomembno pa je le, da smo prišli do zmage. Tri tekme in devet točk, boljšega začetka si ne bi mogel želeti," se je po tekmi smejalo Pochettinu.