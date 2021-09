PSG brez Messija in drugih Južnoameričanov napolnil mrežo Clermonta

Nogometaši Paris St. Germaina nadaljujejo zmagovito serijo v francoskem državnem prvenstvu. V petem krogu so še petič zmagali, tokrat so brez Lea Messija, Neymarja in drugih Južnoameričanov, ki so se vrnili z reprezentančne akcije, napolnili mrežo Clermonta, zmagali so s 4:0.

Clermont je bil presenečenje začetka lige, na prvih štirih tekmah je dvakrat zmagal in dvakrat igral neodločeno, z osmimi točkami je na lestvici zasedal tretje mesto. A v Parizu ni imel možnosti. V prvem polčasu jim je dva gola zabil Ander Herrera, v drugem pa sta bila natančna še Kylian Mbappe ter Idrissa Gana Gueye.