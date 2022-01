PSG brez Messija le do točke proti Lyonu

Nogometaši Paris Saint-Germaina so se v 20. krogu francoskega prvenstva še enkrat več izognili porazu v zadnjem delu tekme. Na gostovanju v Lyonu so do 76. minute izgubljali z 0:1, nato pa je izenačil Thilo Kehrer. Domači so povedli v sedmi minuti, ko je gol dosegel Lucas Paqueta.

Nogometaši PSG-ja so imeli praktično celo srečanje prevlado na igrišču, a je niso znali pretvoriti v zadetke. Že v sedmi minuti jih je Lyon presenetil s hitrim protinapadom, ki ga je uspešno zaključil reprezentant Brazilije Lucas Paqueta. Najbolj razigran Parižan je bil Kylian Mbappe, ki je bil dvakrat blizu zadetka, a mu je veselje preprečila vratnica, verjetno najlepšo priložnost na tekmi pa je v 54. minuti zapravil Mauro Icardi, ki je iz neposredne bližine meril prek nasprotnikovih vrat. Do močno željenega izenačenja je vodilno moštvo francoske lige prišlo v 76. minuti, ko se je trem mladim igralcem, ki so v igro vstopili v 69. minuti posrečila akcija. Edouard Michut je podal v sredino kazenskega prostora, kjer je njegov vrstnik Xavi Simons žogo prepustil Thilu Kehrerju, ta pa je žogo sicer slabo zadel, a žoga, ki se je odbila od tal je presenetila in premagala tudi domačega vratarja Anthonyja Lopesa, kar je bilo dovolj, da se PSG iz Lyona vrača s točko. icon-expand Točko so rešili mladi Parižani FOTO: AP Remi za Parižane, ki so nastopili oslabljeni, zaradi okužbe z novim koronavirusom je med drugimi manjkal tudi Leo Messi, ni tragičen, saj imajo na prvem mestu še vedno 11 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci, nogometaši Nice. icon-link Statistika tekme Lyon - PSG FOTO: Sofascore.com Tudi pri Nice so imeli v zadnjem času velike težave z okužbami, kar pa ni bila edina oteževalna okoliščina na njenem gostovanju pri Brestu. Potem ko je v 13. minuti prek Kasperja Dolberga povedla, je sedem minut pozneje ostala na igrišču z igralcem manj. A tudi to ji ni preprečilo, da ne bi dosegla še dva gola in zanesljivo zmagala. Strasbourg je prav tako v gosteh prišel do novih točk, z 2:0 je ugnal predzadnji Metz, tekmi Nantes - Monaco in Clermont - Reims pa sta se končali brez golov. Izidi, 20. krog: - petek, 7. januar: Bordeaux - Marseille 0:1 (0:1) - sobota, 8. januar: Lens - Rennes 1:0 (0:0) - nedelja, 9. januar: Brest - Nice 0:3 (0:1) Clermont - Reims 0:0 Metz - Strasbourg 0:2 (0:0) Nantes - Monaco 0:0 Lyon - PSG 1:1 (1:0)