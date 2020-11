PSG brez Neymarja do sedme zaporedne zmage

V prvem polčasu ni bilo golov, priložnosti pa so bile na obeh straneh. Zaradi poškodb zdesetkani Parižani, med drugimi je manjkal tudi Neymar, so zadeli vratnico, domači pa so zgrešili nemogoče. Moses Simon, nigerijski reprezentant, se bo zagotovo še dolgo držal za glavo, saj bi moral po odličnem prodoru in podaji Charlesa Traoreja poslati žogo v nebranjeno mrežo, a je z desnico odbil žogo v svojo levo nogo, ki se je nato odbila stran od gola.

Za zgrešeno priložnost so bili kaznovani na začetku drugega dela, ko je po lepi akciji Kylian Mbappe v sredini lepo našel Anderja Herrero, ki jo je poslal za vratarjev hrbet. Po golu so gosti povsem zagospodarili na igrišču, nevarne akcije so se vrstile, v 64. minuti pa so domači v kazenskem prostoru nepravilno zaustavili Mbappeja, najstrožjo kazen je zvezdnik sam realiziral. V 70. minuti so imeli enajstmetrovko tudi domači, toda vratar Keylor Navasje ubranil strel Randala Kola Muanija, na nasprotni strani pa se je ob koncu tekme mreža spet zatresla, končni izid je postavil Pablo Sarabia.

V drugi sobotni tekmi je tretjeuvrščeni Rennes doma premagal Brest. Gosti so v 56. minuti povedli po golu Francka Honorata, toda gostiteljem je z zadetkoma v 65. in 69. minuti hitro uspel preobrat. Med strelce sta se vpisalaDamien Da Silvain Naif Aguerd.