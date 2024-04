PSG kljub igralcu manj do pomembne zmage na francoskem derbiju

Parižani so na gostovanju v Marseillu prišli do novih treh točk in vodstvo na lestvici francoskega prvenstva še povečali. Nogometaši Le Havra, ki jih v elitni francoski ligi vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, pa so na drugi strani v vse težjem položaju. V 26. prvenstvenem krogu so nadaljevali padanje proti dnu lestvice, potem ko so na domačem terenu z 0:2 izgubili proti Montpellieru, ki je imel pred tekmo točko zaostanka, zdaj pa jih je prehitel.