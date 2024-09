PSG doma ne pogreša Mbappeja, prepričljivo zmagal tudi v četrto

Branilci naslova iz francoske prestolnice so šele v drugi polovici tekme zlomili odpor tekmecev iz Bretanje. Gosti so povedli v 29. minuti po golu Romaina Del Castilla z 11-metrovke, v 42. minuti pa je izenačil Ousmane Dembele. Parižani so v drugem polčasu z goloma Fabiana Ruiza in Dembeleja v 73. in 74. minuti nagnili tehtnico na svojo stran.