PSG dviguje formo pred polfinalom Lige prvakov

Parižani so povedli v 13. minuti, ko je najstrožjo kazen uspešno izvedel Hviča Kvarachelia. Gruzijec je zadel tudi za 3:0 v 50. minuti, vmes pa se je med strelce za domačo ekipo vpisal še Desire Doue v 37.
PSG ima zdaj na lestvici na prvem mestu 66 točk, z enakim številom tekem sledi Lens z 62, tekmo več pa imajo zasledovalci Lille, Lyon (oba po 54), Rennes (53), Marseille (52) in Monaco (50). Nantes je predzadnji z 20 točkami. Za njim je le Metz (15).
Izid, zaostala tekma 26. kroga:
PSG - Nantes 3:0 (2:0)
