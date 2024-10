Elsner odščipnil točko velikemu PSG

Že v deveti minuti je domače v vodstvo povedel Japonec Keito Nakamura. Ousmane Dembele je v 68. minuti izenačil. PSG ima sedaj 13 točk, za po tri zaostajata Marseille in Monaco, ki pa imata tekmo manj. Lens je peti z desetimi točkami, točko manj ima Lens, z osmimi je na petem mestu Reims.

Toulouse, ekipa nekdanjega slovenskega reprezentanta Mihe Zajca, bo v nedeljo na eni od preostalih petih tekem gostovala ob 17. uri pri ekipi Stade Brest.

Danes sta bili še dve tekmi. Lille in Racing Strasbourg sta se razšla s 3:3, za domače je dva gola zadel Edon Zhegrova (15. in 27.), ki ima kosovsko in nemško državljanstvo, Jonathan David pa je v 84. minuti z bele pike poskrbel, da so gostitelji dobili vsaj točko. Za Strasbourg so bili pred tem uspešni Tiago Santos (30.), Emanuel Emegha (42.), Sebastian Nanasi (66.).

Nato sta remizirala še Stade Rennes in Lens, za prve je v 24. minuti enajstmetrovko v gol spremenil Arnaud Kalimuendo, v šesti minuti sodnikovega dodatka tekme je sedaj sedmim gostom točko prinesel M'Bala Nzola.

Že v petek je Nica doma nadigrala St. Etienne z 8:0, že ob polčasu je dosegla šest golov.

* Izidi, 5. krog:

- petek, 20. september:

Nice - St. Etienne 8:0 (6:0)

- sobota, 21. september:

Lille - Racing Strasbourg 3:3 (2:2)

Stade Rennes - Lens 1:1 (1:0)

Stade Reims - PSG 1:1 (1:0)

- nedelja, 22. september:

15.00 Monaco - Le Havre

17.00 Montpellier - Auxerre

17.00 Angers - Nantes

17.00 Stade Brest - Toulouse

20.45 Olympique Lyon - Olympique Marseille