PSG gostuje na Emiratesu: kaj je (znova) 'zakuhal' Dembele?

Sicer odlični, a prevečkrat muhasti krilni napadalec, se je (znova) znašel na naslovnih straneh francoskih časnikov po petkovem prvenstvenem obračunu med PSG-jem in Rennesom (3:1), ko je v 84. minuti po odhodu z zelenice več kot jasno pokazal, kaj si misli o potezi trenerja Luisa Enriqueja . Ta ni čakal dolgo z naznanitvijo, da Dembele ne bo del pariške zasedbe na tekmi 2. kroga elitne Lige prvakov na gostovanju pri londonskem Arsenalu (prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej).

"Čaka nas izjemno zahtevna tekma v Londonu, ki lahko prvi del sezone v tako zahtevnem tekmovanju, kot je elitna Liga prvakov, zapelje v neželeno smer. V želji, da moje moštvo tako pomemben obračun pričaka maksimalno osredotočeno, je bila to edina rešitev. Včasih nas okoliščine prisilijo v določene odločitve, ki vsekakor niso lahke," je na zadnjem druženju z novinarji pred nocojšnjim obračunom Lige prvakov na Emiratesu proti Arsenalu o sporu z Dembelejem uvodoma dejal Enrique in nadaljeval:

"To ne pomeni, da se Dembele sčasoma ne bo vrnil v ekipo, a zdaj je stanje tako, kot je. Sem popolnoma miren in samozavesten, ko je govora o mojih odločitvah. Veste, ko sem podpisal pogodbo s klubom, sem vsem dal jasno vedeti, da so odločitve, ki jih sprejemam, vselej v dobro moštva, ki ga vodim. PSG me je zvabil v svoje vrste z namenom, da osvojimo čim več lovorik. In, če se želimo držati dogovorjenih načrtov, morata biti disciplina in zbranost v moštvu na najvišji ravni."