PSG z remijem, Aston Villa s porazom pred evropskim superpokalom

Aktualni francoski prvak Paris Saint-Germain je odigral še zadnjo pripravljalno tekmo pred novo klubsko sezono, ki jo bo odprl z evropskim superpokalnim dvobojem proti zmagovalki Evropske lige Aston Villi. Dvakratni zaporedni zmagovalci najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja so v pripravah na novo sezono odigrali le dve prijateljski tekmi. Na prvi so doživeli poraz z 0:3 proti španski Mallorci, medtem ko so na drugi remizirali z Manchester Unitedom. A treba je poudariti, da francoski velikan na obeh tekmah ni igral v najmočnejši postavi.

Slavje PSG-ja ob drugi osvojitvi Lige prvakov. FOTO: AP

Med poletnim prestopnim rokom Parižanov ni zapustil noben vidnejši igralec prve postave španskega trenerja Luisa Enriqueja, kar pomeni, da ogrodje moštva pred začetkom nove sezone ostaja bolj ali manj nespremenjeno. Klub so sicer zapustili igralci na napadalnih položajih. Goncalo Ramos, ki je večinoma vstopal kot joker s klopi, bo v prihajajoči sezoni igral v italijanski Serii A za Milan.

Nasproti mu bo stal zdaj že nekdanji soigralec Randal Kolo Muani, ki bo branil barve Juventusa. V špansko prestolnico k madridskemu Atleticu pa je odšel Lee Kang-in, ki bo po novem soigralec Jana Oblaka. Poleg omenjenih napadalcev je blizu odhodu tudi Bradley Barcola, ki se ga povezuje z odhodom na Otok k tamkajšnjemu Liverpoolu. PSG bo na stadionu v Salzburgu na Red Bull areni poskusil ponoviti uspeh iz Lige prvakov in še drugič zapored osvojiti evropski superpokal, potem ko so lani po streljanju enajstmetrovk premagali londonski Tottenham.

Aston Villa se na evropski superpokal podaja s porazom

Prvak lanske sezone v Ligi Evropa angleška Aston Villa je v pripravi na novo sezono do zdaj odigrala šest pripravljalnih tekem, na katerih je trikrat slavila in prav tolikokrat tudi izgubila. Na generalki pred tekmo s PSG-jem so Angleži izgubili proti nemškemu prvaku Bayernu iz Munchna z 1:2. Igranje v evropskem superpokalu so si Otočani priborili z zmago v finalu drugorazrednega evropskega klubskega tekmovanja nad nemškim Freiburgom.

Slavje Aston Ville ob zmagi v Ligi Evropa. FOTO: AP

Če je bilo pri Parižanih poletno prestopno dogajanje dokaj mirno, je bilo drugače pri Aston Villi, ki je za kar 135 milijonov evrov v Chelsea prodala Morgana Rogersa. Prav tako pa je klub zapustil še en vidnejši član prve enajsterice Youri Tielemans, ki se je v zameno za 40 milijonov evrov preselil v Manchester United.

Morgan Rogers je med poletjem zapustil Aston Villo in se preselil k Chelseaju. FOTO: Profimedia