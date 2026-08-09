PSG z remijem, Aston Villa s porazom pred evropskim superpokalom

Aktualni francoski prvak Paris Saint-Germain je odigral še zadnjo pripravljalno tekmo pred novo klubsko sezono, ki jo bo odprl z evropskim superpokalnim dvobojem proti zmagovalki Evropske lige Aston Villi. Dvakratni zaporedni zmagovalci najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja so v pripravah na novo sezono odigrali le dve prijateljski tekmi. Na prvi so doživeli poraz z 0:3 proti španski Mallorci, medtem ko so na drugi remizirali z Manchester Unitedom. A treba je poudariti, da francoski velikan na obeh tekmah ni igral v najmočnejši postavi.
Med poletnim prestopnim rokom Parižanov ni zapustil noben vidnejši igralec prve postave španskega trenerja Luisa Enriqueja, kar pomeni, da ogrodje moštva pred začetkom nove sezone ostaja bolj ali manj nespremenjeno. Klub so sicer zapustili igralci na napadalnih položajih. Goncalo Ramos, ki je večinoma vstopal kot joker s klopi, bo v prihajajoči sezoni igral v italijanski Serii A za Milan.
Nasproti mu bo stal zdaj že nekdanji soigralec Randal Kolo Muani, ki bo branil barve Juventusa. V špansko prestolnico k madridskemu Atleticu pa je odšel Lee Kang-in, ki bo po novem soigralec Jana Oblaka. Poleg omenjenih napadalcev je blizu odhodu tudi Bradley Barcola, ki se ga povezuje z odhodom na Otok k tamkajšnjemu Liverpoolu.
PSG bo na stadionu v Salzburgu na Red Bull areni poskusil ponoviti uspeh iz Lige prvakov in še drugič zapored osvojiti evropski superpokal, potem ko so lani po streljanju enajstmetrovk premagali londonski Tottenham.
Aston Villa se na evropski superpokal podaja s porazom
Prvak lanske sezone v Ligi Evropa angleška Aston Villa je v pripravi na novo sezono do zdaj odigrala šest pripravljalnih tekem, na katerih je trikrat slavila in prav tolikokrat tudi izgubila. Na generalki pred tekmo s PSG-jem so Angleži izgubili proti nemškemu prvaku Bayernu iz Munchna z 1:2. Igranje v evropskem superpokalu so si Otočani priborili z zmago v finalu drugorazrednega evropskega klubskega tekmovanja nad nemškim Freiburgom.
Če je bilo pri Parižanih poletno prestopno dogajanje dokaj mirno, je bilo drugače pri Aston Villi, ki je za kar 135 milijonov evrov v Chelsea prodala Morgana Rogersa. Prav tako pa je klub zapustil še en vidnejši član prve enajsterice Youri Tielemans, ki se je v zameno za 40 milijonov evrov preselil v Manchester United.
Kljub nekaterim odhodom se je angleško moštvo pred začetkom nove sezone tudi okrepilo. Vrste Aston Ville je okrepil švicarski vezist Johan Manzambi za 69 milijonov evrov. Za 44 milijonov evrov pa je prav tako vezno vrsto okrepil Joao Gomes iz Wolverhamptona.
Kateremu moštvu bo bolje uspel uvod v novo klubsko sezono, boste lahko preverili v sredo od 20.30 dalje, ko bomo v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO prenašali tekmo v boju za prvo evropsko klubsko lovoriko v novi sezoni.
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