PSG in Flamengo za krono v medcelinskem pokalu

V Katarju se bosta prihodnji teden v finalu nogometnega medcelinskega pokala pomerila evropski klubski prvak Paris Saint-Germain in južnoameriški prvak Flamengo. Prvi je imel mesto v finalu zagotovljeno, drugi pa si je finale priigral s polfinalno zmago v Al Rajanu proti afriškemu prvaku, egiptovski ekipi Pyramids, z 2:0. Za Brazilce sta v polfinalu zadela branilca Leo Pereira in Danilo, oba s prekinitev in oba z glavo. Pereira je zadel v 24., Danilo pa v 52. minuti.