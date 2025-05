PSG izgubil proti Strasbourgu, Enrique spočil glavne adute za Arsenal

Domači nogometaši iz Strasbourga so v 20. minuti prišli do vodstva, ko je lastno mrežo zatresel nesrečni Lucas Hernandez. Po kotu je do strela z glavo prišel Mamadou Sarr, žoga pa se je nato od francoskega branilca odbila za hrbet Matveja Safonova.

Prednost varovancev Liama Roseniorja je v sodnikovem dodatku prvega polčasa s krasnim zaključkom povišal Felix Lemarechal.