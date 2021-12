PSG je od Messijevega prihoda še bogatejši

Od prihoda Lionela Messija so Parižani prodali že skoraj milijon dresov z njegovim imenom za hrbtni strani. Marc Armstrong je potrdil, da so prodali tudi skupno rekordno število vseh dresov. Meni, da bi bila prodaja še večja, če zaradi pandemije covida-19 ne bi bilo zamud v proizvodnji. "On je velika prednost. S komercialnega vidika je imel njegov prihod neverjeten učinek," je finančne uspehe kluba potrdil Armstrong.

Številke niso bile rekordne samo v okvirih PSG-ja, saj Armstrong meni, da so prodali največ navijaških izdelkov med vsemi klubi na svetu. "In leto 2022 bo še boljše. Vsekakor je bila začetna prodaja (Messijevih) dresov najboljša, saj se je povpraševanje povečalo za 30 do 40 odstotkov. Če bi lahko proizvedli več dresov, bi jih tudi prodali."

Tudi sponzorjev je več

Armstrong je potrdil, da se je s Messijevim prihodom sprožil tudi val ponudb za sponzorsko sodelovanje. Posledica so milijonski zaslužki. "Povpraševanje je bilo že prej veliko, zdaj pa je še večje kot kadar koli prej," je dodal Armstrong. "Resnično smo občutili velik vpliv na celotnem poslovnem področju – od sponzorstev in trgovanja do prodaje vstopnic," je vpliv Argentinčevega prihoda na finance opisal Armstrong.