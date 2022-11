PSG je v Torino prispel po prvo mesto, Juve rešuje vsaj Ligo Evropa

Prvič v trenerski karieri se je Massimilianu Allegriju zgodilo, da njegovo moštvo ni napredovalo med 16 najboljših v Ligi prvakov. Poleg tega ima trener Juventusa Massimiliano Allegri na veliko skrbi zaradi številnih poškodb. Kar enajst igralcev Juventusa je namreč odsotnih. Angel Di Maria , Paul Pogba , Weston McKennie , Leandro Paredes , Kaio Jorge , Danilo , Bremer , Daouda Peeters , Samuel Iling , Mattia De Sciglio in Marley Ake ne bodo zaigrali proti PSG-ju, srbski napadalec Dušan Vlahović pa je pod velikim vprašanjem.

Neymar v Torinu ne bo zaigral zaradi rumenih kartonov, ki jih je nabral na dosedanjih tekmah. To pomeni, da bosta preostala zvezdnika moštva iz Pariza Lionel Messi in Kylian Mbappe s soigralci poskušala osvojiti prvo mesto, ki bi jim vsaj v teoriji zagotovilo bolj prijazen žreb v osmini finala.

Navijačem stare dame lahko optimizem vliva podatek, da PSG proti Juventusu na Apeninskem polotoku sploh še nima zmage. Na štirih tekmah je trikrat izgubil in enkrat remiziral. Ali bodo Lionel Messi in druščina nocoj uspeli prekiniti neugodno tradicijo, si boste lahko od 20.40 dalje ogledali na Kanalu A in VOYO.