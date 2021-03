PSG-jeva operacija Neymar in Mbappe

Francoski velikan PSG je v operaciji podaljšanja pogodbe s prvima zvezdnikoma ekipe Kylianom Mbappejem in Neymarjem.Po poročanju Španske Marce je, kot kaže, s slednjim le uspel skleniti dogovor, Neymar naj bi tako v Parizu ostal vse do leta 2026. To je bil le en izmed njihovih velikih ciljev, nedvomno pa gre za pozitiven učinek na klub. Veliko je bilo namreč skeptikov, ki so menili, da bo Neymarjeva pot v Parizu kaj kmalu zaključena, kajti šlo naj bi za klub, ki nima teže evropskih velikanov, a zadeve se morda le utegnejo spremeniti.