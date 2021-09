PSG-jeva zmaga v izdihljajih tekme povzročila napetosti na igrišču, Neymar v bran Mbappeju

Situacija pri francoskemu velikanu PSG je trenutno vse prej kot rožnata. Čeprav so v domačem prvenstvu na vrhu lestvice, dosegli pa so tudi že 20 zadetkov v sedmih tekmah, je lahko videti, da stvari niso povsem na svojem mestu. Na uvodni tekmi v Ligi prvakov so proti Bruggeju začeli z remijem, kljub temu da je tekmo otvorila nova velika napadalna trojica, ki jo sestavljajo Kylian Mbappe, Neymar in Lionel Messi. Napeto je bilo tudi na tekmi z Lyonom, in sicer med Messijem in trenerjem Mauriciem Pochettinom, ko se Argentinec na zamenjavo ni odzval primerno. V 76. minuti je moral zapustiti igrišče.