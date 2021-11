'PSG-jevi zvezdniki (še) niso uigrani'

Samo Bojan Prašnikar pred njim je vodil klub na najvišjem evropskem nivoju. Luka Elsner je v francoski Ligue 1 vodil Amiens, nato pa nesrečno (po prekinivi sezone zaradi koronavirusa) izpadel med drugoligaše. Iz moštva, čigar proračun močno zaostaja za najbogatejšimi v Franciji, je izvlekel maksimum, v spominu pa ostaja tekma s PSG-jem (4:4).

"Treba je upoštevati kontekst tekme, da ne bomo iz tega delali prevelike pravljice. PSG je imel takrat natrpan urnik, osredotočeni so bili na Ligo prvakov. Ampak fante sem prepričal, da tekma ni izgubljena, dokler je ni konec. V tunelu se moraš počutiti dobro in biti prepričan, da si kos nasprotniku. To nam je uspelo in zato smo tudi prišli do uspeha," se tekme spominja 39-letni Ljubljančan.

PSG se je od takrat izdatno okrepil, pripeljal Messija, Hakimija, Ramosa itd. in končno želi osvojiti tudi evropsko lovoriko. V sredo Parižane čaka težko gostovanje v Manchestru. "Rekel bi, da pri PSG stvari še niso optimalne. Zvezdniki niso v pravi pripravljenosti, niti ekipa ni sestavljena s pravimi povezavami med igralci. To se čuti v kakovosti njihove igre, čeprav imajo dobre rezultate. Zdi se mi, da je ta zvezdniška sestava ekipe povzročila tudi nekaj težav. Je pa res, da ko bo »mašina zalaufala«, ko bo Messi v optimalni pripravljenosti, ko bo Neymar tisti pravi, bo PSG velika težava za nasprotnike," pravi Elsner.