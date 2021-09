PSG kljub zmagi še vedno čaka na prvi gol Messija

Zasedba iz francoske prestolnice je na šestih tekmah zbrala maksimalnih 18 točk in ima pet točk več od drugo uvrščenega Marseilla, ki je danes ugnal Rennes z 2:0. Za zasedbo iz južnega dela Francije, ki ima tekmo manj od pariške, sta zadela Ahmadou Bamba Dieng v 48. in Amine Harit v 71. minuti.

Strasbourg je že v petek ugnal Metz s 3:0. Lens je v soboto ugnal prvaka iz Lilla z 1:0, Bordeaux pa je slavil zmago v St. Etienne z 2:1. Nica in Monaco sta se danes razšla z 2:2, Clermont in Brest ter Troyes in Montpellier z 1:1, Reims in Lorient pa brez golov. Nantes je v gosteh visoko premagal Angers s 4:1.