PSG le remiziral z Nantesom

Parižani so povedli že v drugi minuti, ko je zadel Achraf Hakimi, a so se gostje vrnili v 38., strelec je bil Matthis Abline. To je bil tudi končni izid, čeprav je imel PSG 84 odstotkov časa žogo v posesti in sprožil 24 strelov.

Pred tem je Rennes s 5:0 odpravil St. Etienne, pri čemer so mrežo tekmeca začeli polniti po izključitvi Mathieuja Cafaroja v 37. minuti. Arnaud Kalimuendo je dosegel tri gole, dva z bele pike. Brest pa je s 3:1 premagal Strasbourg.