Di Maria kaznoval Lille za zapravljene priložnosti

12. krog francoskega nogometnega prvenstva se je začel z derbijem na katerem sta se pomerila zvezdniški PSG ter aktualni prvak Lille. Čeprav so gostje večji del nadzirali potek srečanja in si priigrali veliko priložnosti, so zadeli le enkrat. V 31. minuti je bil natančen Jonathan David. To se jim je maščevalo v zadnjih minutah srečanja, ko je PSG predvsem po zaslugi Di Marie, ki je za prvi gol podal in drugega zadel, skreiral preobrat.

PSG je tokrat tekmo začel z napadalnim trojcem Neymar, Lionel Messi in Angel Di Maria, saj je moral Kylian Mbappe tekmo zaradi vnetja sinusov izpustiti. PSG-ju pa se je poleg manjkajočega Mbappeja močno poznala odsotnost vezista, ki običajno povezuje pariško obrambo in napad, Marca Verattija, ki si je na tekmi proti Marseillu prejšnji konec tedna poškodoval kolk in bo z igrišč odsoten vsaj mesec dni. Tekmo so bolje otvorili gostje iz Lilla, ki so si ustvarili nekaj polpriložnosti, prvo pravo priložnost, ki se jim je ponudila v 31. minuti pa so tudi izkoristili. Burak Yilmaz je po levi strani prodrl globoko v kazenski prostor Parižanov in močno podal v sredino, kjer je mladi kanadski napadalec Jonathan David moral le podstaviti nogo, da je ta končala za hrbtom nemočnega Gianluigija Donnarumme.

icon-expand Lille slavi zadetek Jonathan Davida FOTO: AP

PSG je v želji po izenačenju še v prvem polčasu pritisnil in v 40. minuti je imel lepo priložnost Di Maria, ki se je po lepi podaji Georginija Wijnalduma znašel sam pred Lillovim vratarjem Ivom Grbićem, a je Argentinec žogo premalo zavrtinčil in tako zabeležil zgolj strel mimo vrat. Parižani so imeli povsem na začetku sodnikovega dodatka, po prekršku nad Neymarjem, priložnost izenačiti iz precej oddaljenega prostega strela, a je Messi streljal prek gola. Argentinski superzvezdnik se iz slačilnice po odmoru ni vrnil, saj ni bil stoodstotno pripravljen na igro in bo tako moral na svoj prvi zadetek v francoski prvi ligi še počakati. Zamenjal ga je reprezentančni kolega Mauro Icardi, ki se zadnjih pet tekem v francoskem prvenstvu ni znašel med strelci, minuli derbi proti Marseillu pa je v celoti odsedel na klopi.

icon-expand Messi bo moral na prvi zadetek v Ligue 1 še počakati FOTO: AP

Že takoj na začetku drugega polčasa so do prve resne priložnosti prišli nogometaši Lilla, a je Donnarumma najprej ubranil strel Davida, nato pa je Yilmaz ob skupnem posredovanju Presnela Kimpembeja in Thila Kehrerja iz bližnje razdalje streljal mimo vrat. V 52. minuti je ob stiku z Reinildom v kazenskem prostoru Lilla padel Di Maria, a je bilo to po mnenju glavnega sodnika premalo, da bi pokazal na belo točko. Že čez nekaj minut so domači ponovno pletli v kazenskem prostoru nasprotnikov, Neymarjev strel pa je na koncu letel naravnost v vratarja Grbića. v 67. minuti so do nove priložnosti prišli nogometaši Lilla. Iz težkega položaja je žogo pred gol Parižanov poslal Yilmaz, Donnarumma je moral posredovati s konicami prstov, obranjena žoga pa je na koncu prišla do Davida, ki pa je streljal prek nasprotnikovih vrat. Nogometaše PSG-ja so zapravljene priložnosti gostov zbudile in v 69. minuti je Neymarja po samostojnem prodorju ustavil šele Jose Fonte, ki je blokiral njegov strel in žogo preusmeril v kot za domačine. Pet minuti kasneje pa je Neymar z izvrstno podajo v kazenski prostor zaposlil Di Mario, ki je žogo dvignil prek gostujoče obrambe proti sredini kazenskega prostora, kjer je stal PSG-jev kapetan Marquinhos, ki mu ni bilo težko žoge pospraviti v nebranjeno mrežo.

icon-expand Marquinhos, Di Maria in Wijnaldum slavijo izenačujoči zadetek proti Lillu FOTO: AP

V 85. minuti je po novi lepi podaji Neymarja do sijajne priložnosti Parižanom zagotoviti vse tri točke prišel Icardi, a čeprav je bil Argentinec sam pred nasprotnikovim vratarjem mu ni uspelo premagati hrvaškega vratarja Grbića, ki je z nogo žogo ravno prav preusmeril, da je ta zletela mimo gola.

icon-expand Angel Di Maria FOTO: AP

Le tri minute kasneje pa je PSG sestavil akcijo, ki jim je na koncu prinesla poln točkovni izkupiček. Po seriji podaj je Di Maria žogo spravil do Neymarja, ki je stal na robu kazenskega prostora, ta pa je utekajočemu Argentincu žogo elegantno odložil, in 33-letni krilni napadalec jo je z levico poslal za hrbet nemočnega gostujočega vratarja.

icon-link Statistika tekme PSG - Lille FOTO: Sofascore.com

PSG se z deseto zmago na dvanajstih tekmah francoskega prvenstva nahaja na prvem mestu, pred prvim zasledovalcem ima deset točk prednosti, a Lens lahko z zmago proti Lyonu zaostanek za Parižani zmanjša na sedem točk. PSG v sredo čaka četrta tekma skupinskega dela Lige prvakov, gostovali bodo pri Lepzigu, konec tedna pa bodo v domačem prvenstvu odšli še na gostovanje k Bordeauxu. Lille pa bo že v torek, prav tako v Ligi prvakov, gostoval pri Sevilli, nato pa bodo doma gostili Angers.