PSG zapravil dve izjemni priložnosti, a brez zadetkov ob polčasu (0:0)*

Pred nogometaši münchenskega Bayerna in Paris Saint Germaina je povratni obračun osmine finala elitne Lige prvakov. Na prvi tekmi pred tremi tedni v francoski prestolnici je bavarski velikan nadigral zvezdniško zasedbo Christopha Galtierja in si z zadetkom Kingsleya Comana priigral minimalno prednost. Kdo si bo zagotovil napredovanje med osem najboljših kolektivov na stari celini, lahko spremljate v naši družbi na Kanalu A in VOYO. Po prvem polčasu je izid še vedno 0:0.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock Konec prvega polčasa Bayern zaenkrat ohranja prednost s prve tekme icon-clock 45 +2' Spremljali bomo dve minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu, ki prav veliko priložnosti ni ponudil, še najlepšo pa so imeli gostje. icon-clock 38' Kakšna napaka Sommerja in kakšna obramba De Ligta!!! Vitinha je zapravil zlato priložnost za goste! icon-clock 36' Prva menjava na tekmi: Marquinhos je moral zaradi poškodbe zapustiti igro, namesto njega je vstopil Nordi Mukiele icon-clock 34' PRosti strel za Bayern z desne strani ... Kimmich je poskusil z zvito podajo po tleh, a soigralcev s podajo ni našel