Neymar junak francoskega klasika, PSG zopet sam na vrhu

PSG je pred domačimi navijači od začetka narekoval ritem in imel kar nekaj zrelih priložnosti. Lionel Messi, ki se je vrnil po manjši poškodbi, je s prostega strela zatresel okvir vrat. V sodniškem dodatku prvega polčasa pa je gostujoči vratar Pau Lopez le klonil po lepi ekipni akciji, ko je Neymarja zaposlil Kylian Mbappe. Brazilčev zaključek pa je bil dovolj natančen, da španski vratar ni imel možnosti.

Marseille je v drugem polčasu zaigral napadalneje, srečanje pa je dokončno "ubila" izključitev branilca Samuela Gigota v 72. minuti. Kljub igralcu manj so gostje v izdihljajih poskušali priti do izenačenja, a je PSG relativno mirno pripeljal derbi do konca.