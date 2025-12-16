PSG mora Mbappeju izplačati za skoraj 60 milijonov evrov odškodnine

Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Kapetan francoske reprezentance Kylian Mbappe je junija 2024 po koncu pogodbe zapustil PSG in se brez odškodnine pridružil Realu iz Madrida. Od svojega nekdanjega kluba je v dolgotrajnem sporu zahteval 260 milijonov evrov, PSG pa je od nekdanjega igralca zahteval 440 milijonov evrov. Omenjeni spor je še dodatno zaostril skrhan odnos med zdajšnjim zvezdnikom Reala in njegovim nekdanjim delodajalcem.

PSG je Mbappeja na začetku sezone 2023/24 odstranil iz prve ekipe, ker je zavrnil kakršnokoli podaljšanje pogodbe. Mbappe se je kasneje vrnil v prvo ekipo že po prvi tekmi tiste sezone, po koncu te pa odšel k Realu. PSG je na sodišču vztrajal, da je bila vrnitev Mbappeja v ekipo posledica dogovora z igralcem. Ta naj bi se zavezal, da se bo po koncu pogodbe odpovedal določenim bonusom in dolgovom kluba do igralca. Francoski kapetan naj bi bil po pogodbi sodeč upravičen do 55 milijonov evrov neplačanih bonusov in plač, zanikal pa je kakršenkoli dogovor s klubom o odpovedi dolgov.

Zadnji del spora se je odvijal tudi na pariškem delovnem sodišču, ki tako odmevnih primerov ni vajeno. PSG je od Mbappeja zaradi neuspelega prestopa k Al Hilalu zahteval najmanj 180 milijonov evrov, igralec pa od svojega nekdanjega kluba še 60 milijonov več zaradi prerazporeditve delovnega razmerja in psihičnega nadlegovanja. Kasneje je Mbappe umaknil del tožbe, vztrajal pa pri plačilu kluba v zadevi neplačanih bonusov in plač.

Mbappe je to sezono za Real Madrid na 25 tekmah dosegel 27 golov. Madridčani v španskem prvenstvu zasedajo drugo mesto in so štiri točke za Barcelono, v ligi prvakov pa v ligaškem delu z 12 točkami po šestih krogih zasedajo sedmo mesto. PSG v domačem prvenstvu drži drugo mesto eno točko za Lensom, v ligi prvakov pa ima točko več od Reala in je tretji med skupno 36 klubi.