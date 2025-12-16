Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

PSG mora Mbappeju izplačati za skoraj 60 milijonov evrov odškodnine

Pariz, 16. 12. 2025 15.18 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA
Kylian Mbappe

Francoski nogometni velikan Paris Saint-Germain mora svojemu nekdanjemu zvezdniku Kylianu Mbappeju plačati 59,2 milijona evrov odškodnine zaradi neizplačanih bonusov in plač, je sporočilo pariško delovno sodišče.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Kapetan francoske reprezentance Kylian Mbappe je junija 2024 po koncu pogodbe zapustil PSG in se brez odškodnine pridružil Realu iz Madrida.

Od svojega nekdanjega kluba je v dolgotrajnem sporu zahteval 260 milijonov evrov, PSG pa je od nekdanjega igralca zahteval 440 milijonov evrov.

Omenjeni spor je še dodatno zaostril skrhan odnos med zdajšnjim zvezdnikom Reala in njegovim nekdanjim delodajalcem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

PSG je Mbappeja na začetku sezone 2023/24 odstranil iz prve ekipe, ker je zavrnil kakršnokoli podaljšanje pogodbe. Mbappe se je kasneje vrnil v prvo ekipo že po prvi tekmi tiste sezone, po koncu te pa odšel k Realu.

PSG je na sodišču vztrajal, da je bila vrnitev Mbappeja v ekipo posledica dogovora z igralcem. Ta naj bi se zavezal, da se bo po koncu pogodbe odpovedal določenim bonusom in dolgovom kluba do igralca.

Francoski kapetan naj bi bil po pogodbi sodeč upravičen do 55 milijonov evrov neplačanih bonusov in plač, zanikal pa je kakršenkoli dogovor s klubom o odpovedi dolgov.

Preberi še Mbappe od Parižanov zahteva 240 milijonov evrov, PSG od Mbappeja 180

Zadnji del spora se je odvijal tudi na pariškem delovnem sodišču, ki tako odmevnih primerov ni vajeno. PSG je od Mbappeja zaradi neuspelega prestopa k Al Hilalu zahteval najmanj 180 milijonov evrov, igralec pa od svojega nekdanjega kluba še 60 milijonov več zaradi prerazporeditve delovnega razmerja in psihičnega nadlegovanja.

Kasneje je Mbappe umaknil del tožbe, vztrajal pa pri plačilu kluba v zadevi neplačanih bonusov in plač.

Preberi še Alonsu odleglo po težko prigarani zmagi proti Alavesu

Mbappe je to sezono za Real Madrid na 25 tekmah dosegel 27 golov. Madridčani v španskem prvenstvu zasedajo drugo mesto in so štiri točke za Barcelono, v ligi prvakov pa v ligaškem delu z 12 točkami po šestih krogih zasedajo sedmo mesto.

PSG v domačem prvenstvu drži drugo mesto eno točko za Lensom, v ligi prvakov pa ima točko več od Reala in je tretji med skupno 36 klubi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kylian mbappe psg

Obsojen za napad na navijače

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SS WikingDivision
16. 12. 2025 16.40
60 MILJONOU!!!! 69 Miljonou odskodnine!!!? Pa kaj so mu nardil? Ga onesposobli dokoncno za vedno za igranje fuzbala?? OD KJE DOBIS 60 MILJONOU?! Ta svet je sou u kc. In pol se sprasujes za kaj in koga sploh hodis u sluzbo...
Odgovori
0 0
SS WikingDivision
16. 12. 2025 16.40
60*
Odgovori
0 0
cripstoned
16. 12. 2025 16.36
Kaksen uzitek to mora biti ko bivsemu delodajalcu zakonsko vzames kar ti pripada...ze 10k€ ali vec kaj 60mio.€ ...
Odgovori
+1
1 0
Kaimlplut
16. 12. 2025 16.30
🐒🐒🐒🐒
Odgovori
0 0
medŠihtom
16. 12. 2025 16.23
spet je nekaj drobiža zaokrožilo. to vse najjaći navijaći tisočkrat preplačate iz svojih žepov direktno ali indirektno, hahahahahaha.
Odgovori
+0
1 1
Vladimir.Krutov
16. 12. 2025 16.21
bo plačal...
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419