PSG na krilih Mbbapeja do visoke zmage v Dijonu

Izjemni francoski napadalec Kylian Mbappeje z dvema novima goloma zdaj že pri 18 v tej sezoni Ligue 1. Ob zmagi PSG-ja sta zabila še vse boljši Moise Keanin portugalski vezist Danilo. PSG z zmago po zadnjem porazu z Monacom ostaja na drugem mestu, vodi Lille.

Obračun Dijona in PSG so gostje odprli odločno in povedli v šesti minuti z golomKeana. V 31. pa je Mbappe podvojil prednost s strelom z bele pike, kar je bil njegov 17. gol sezone, s katerim se je utrdil na prvem mestu med strelci. Svoj 18. gol je dosegel v 51. minuti in zapečatil usodo Dijona. Ta pa je prejel še en zadetek, za katerega je bil zaslužen Danilo v 82. minuti za vodstvo s 4:0.

Danes je še Metz v gosteh premagal Bordeaux z 2:1 in je vsaj začasno peti. Gostje so oba gola dosegli v drugem polčasu, zmagovitega pa Vagner v prvi minuti sodniškega dodatka. V petek so nogometaši Nice v gosteh prav tako z 2:1 odpravili Rennes.

Preostale tekme bodo v nedeljo, vodilni Lille bo gostil Strasbourg, do tega kroga drugouvrščeni Lyon bo gostoval pri Marseillu, ki ima novega trenerja Jorgeja Sampaolija, četrtouvrščeni Monaco pa bo stik z vrhom skušal obdržati na tekmi z Brestom.

Ligue 1, sobotni tekmi:

Dijon – PSG 0:4 (0:2)

Kean 6., Mbappe 32./11-m, 51., Danilo 2.

Bordeaux – Metz 1:2 (1:0)

Kalu 14.; Delaine 72., Vagner 90+1.