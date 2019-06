PSG naj bi že zavrnil prvo ponudbo Barcelone za Neymarja

Z zanimivo zgodbo je v sredo postregel tudi francoski športni dnevnik L'Equipe, ki je v članku z naslovom "Prava cena Mbappeja" razkril, koliko je (bo) v resnici stal prihod francoskega napadalca Kyliana Mbappeja iz AS Monaca v PSG. Parižani so že plačali 145 milijonov evrov, s katerimi so nogometaša odkupili od Monaca, a je v pogodbi še 35 milijonov dodatkov, do katerih so Monačani upravičeni, če bo PSG do leta 2022 prodal zvezdniškega napadalca oziroma z njim podaljšal pogodbo. Dodatnim 35 milijonom se bodo francoski prvaki izognili le v primeru, da Mbappe počaka na iztek pogodbe, ki ga na klub veže do leta 2022. L'Equipe pa ocenjuje, da bi ga bili pripravljeni izpustiti le za 230-250 milijonov evrov, s čimer bi Mbappe seveda podrl Neymarjev rekord. Najresneje so ga povezovali z Real Madridom, a zdi se, da je s prihodom Edena Hazarda vsaj za prihodnjo sezono Mbappejev prestop "na čakanju".