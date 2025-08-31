Svetli način
PSG nasul Toulousu kar šest golov, visoka zmaga tudi za Lille

Toulouse, 31. 08. 2025 00.08 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA , A.V.
PSG je v 3. krogu francoskega nogometnega prvenstva v Toulousu visoko zmagal s 6:3 in po nepopolnem krogu zasedel vrh razpredelnice. Še višjo zmago je dosegel Lille, ki je v Lorientu slavil kar s 7:1, prav vsi goli pa so padli v drugem polčasu.

Za izdatno zmago razvpite pariške zasedbe v Toulousu je "hat-trick" dosegel Portugalec Joao Neves. Dva gola je prispeval Ousmane Dembele, enega pa Bradley Barcola. Za gostitelje, ki so v končnici prvega polčasa zastreljali 11-metrovko, so zadeli Anglež Charlie Cresswell, Yann Gboho in Alexis Vossah.

Nogometaši iz Lilla so Lorientu nasuli kar sedem golov, prav vsi pa so padli v drugi polovici tekme. Po dvakrat sta zadela Maročan Hamza in Matias Fernandez-Pardo, po enkrat pa Romain Perraud, Islandec Hakon Arnar Haraldsson in Maročan Osame Sahraoui.

Na tekmi Nantes - Auxerre je bil junak dvoboja Egipčan Mostafa Mohamed, ki je edini gol na tekmi za gostitelje dosegel v osmi minuti. Lens je na petkovi uvodni tekmi kroga na domačem igrišču premagal Brest s 3:1. 

Francosko prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:
Lorient - Lille 1:7 (0:0)

Nantes - Auxerre 1:0 (1:0)

Toulouse - PSG 3:6 (1:4)

nogomet francosko prvenstvo psg toulouse 3. krog
