PSG nasul Toulousu kar šest golov, visoka zmaga tudi za Lille

Za izdatno zmago razvpite pariške zasedbe v Toulousu je "hat-trick" dosegel Portugalec Joao Neves. Dva gola je prispeval Ousmane Dembele, enega pa Bradley Barcola. Za gostitelje, ki so v končnici prvega polčasa zastreljali 11-metrovko, so zadeli Anglež Charlie Cresswell, Yann Gboho in Alexis Vossah.
Nogometaši iz Lilla so Lorientu nasuli kar sedem golov, prav vsi pa so padli v drugi polovici tekme. Po dvakrat sta zadela Maročan Hamza in Matias Fernandez-Pardo, po enkrat pa Romain Perraud, Islandec Hakon Arnar Haraldsson in Maročan Osame Sahraoui.
Na tekmi Nantes - Auxerre je bil junak dvoboja Egipčan Mostafa Mohamed, ki je edini gol na tekmi za gostitelje dosegel v osmi minuti. Lens je na petkovi uvodni tekmi kroga na domačem igrišču premagal Brest s 3:1.
Francosko prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:
Lorient - Lille 1:7 (0:0)
Nantes - Auxerre 1:0 (1:0)
Toulouse - PSG 3:6 (1:4)
