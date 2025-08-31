PSG nasul Toulousu kar šest golov, visoka zmaga tudi za Lille

Za izdatno zmago razvpite pariške zasedbe v Toulousu je "hat-trick" dosegel Portugalec Joao Neves. Dva gola je prispeval Ousmane Dembele, enega pa Bradley Barcola. Za gostitelje, ki so v končnici prvega polčasa zastreljali 11-metrovko, so zadeli Anglež Charlie Cresswell, Yann Gboho in Alexis Vossah.

Nogometaši iz Lilla so Lorientu nasuli kar sedem golov, prav vsi pa so padli v drugi polovici tekme. Po dvakrat sta zadela Maročan Hamza in Matias Fernandez-Pardo, po enkrat pa Romain Perraud, Islandec Hakon Arnar Haraldsson in Maročan Osame Sahraoui.