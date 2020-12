PSG štiri mesece po finalu Lige prvakov odpustil trenerja Tuchla

Thomas Tuchel, ki je s Paris Saint-Germainom začel sodelovanje leta 2018, je nadaljeval domačo prevlado z osvojitvijo štirih pokalnih lovorik, medtem ko Parižani tekmecem niso popuščali niti v domačem prvenstvu. Tega so v prejšnji sezoni zaradi odpovedi tekmovanja osvojili predčasno, nato pa se prvič v zgodovini kluba prebili vse do finala Lige prvakov, v katerem je bil boljši münchenski Bayern (1:0).

Francoski mediji so po domačem porazu proti Lyonu v državnem prvenstvu 13. decembra poročali, da bi se Tuchlu čas na pariški klopi lahko iztekal in da bodo o njegovi prihodnosti odločale naslednje tekme. PSG je na svoji zelenici premagal Lorient (2:0), nato brez golov remiziral v Lillu in v sredo zvečer na domačem stadionu Parc des Princes visoko premagal Strasbourg (4:0). Kljub rezultatsko uspešnemu zaključku leta, za katerega so z goli poskrbeli Timothee Pembele, Kylian Mbappe, Idrissa Gueye in Moise Kean,je vodstvo kluba s katarskim predsednikom Naserjem Al-Kelaifijem na čelu Nemcu pokazalo vrata. Na nasprotnih bregovih naj že lep čas bila tudi Tuchel in športni direktor, Brazilec Leonardo.

Pochettino, Allegri ali kdo tretji?

Tuchel je pred kratkim z nekaj odmevnimi izjavami presenetil v pogovoru za nemški SPORT1. 47-letni nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmund je priznal, da je včasih težko osrečevati zvezdnike, kot sta Mbappe in Neymar Jr., izrazil pa je tudi žalost nad dejstvom, da njegove trenerske dosežke v domovini in po svetu pogosto spregledajo. Dejal je tudi, da se je v prvi sezoni v Franciji "bolj kot trener počutil kot politik", a nato hitel pojasnjevati, da je šlo samo za šalo oziroma za slab prevod.

Francoski športni dnevnik L'Equipe je na svoji spletni strani zapisal, da so Nemčeve izjave razočarale vodstvo kluba, a da je bila odločitev o njegovem slovesu sprejeta že prej. Dodali so, da je konec skupne poti vseeno "veliko presenečenje", Tuchel pa naj bi za novico izvedel kmalu po tekmi s Strasbourgom. Njegova pogodba s Parižani se je sicer iztekala in ga je na glavno mesto Francije vezala le še do junija 2021. PSG zapušča na tretjem mestu ligaške lestvice s točko zaostanka za vodilnim Lyonom, medtem ko so se Parižani s prvega mesta prebili tudi skozi skupino Lige prvakov, v kateri sta igrala še Manchester United in RB Leipzig, in si priigrali spopad osmine finala z Barcelono.

Kot možna Tuchlova naslednika so že pred dnevi omenjali Argentinca Mauricia Pochettinain Italijana Massimiliana Allegrija. Tudi Pochettino je službo pri Tottenhamu leta 2019 izgubil le nekaj mesecev po tem, ko je bil na strani poražencev v zgodovinskem finalu Lige prvakov, prvem za njegov takratni londonski klub, medtem ko je tudi Allegri kot trener Juventusa kar dvakrat ostal le korak pred osvojitvijo cenjene lovorike, kar je neuslišana želja PSG vse od ustanovitve kluba pred 50 leti.