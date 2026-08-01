PSG bo okrepil že tako izjemno močno napadalno linijo

Maghnes Akliouche je za Parižane dobro poznan igralec, saj že leta nosi dres Monaca, s katerim je serijskim francoskim prvakom v preteklih sezonah že znal povzročati težave. Na letošnjem mundialu je bil tudi del reprezentance galskih petelinov, a ni dobil veliko priložnosti za dokazovanje. Kljub temu bo desni krilni napadalec kmalu prestopil v nov klub, PSG pa bo za 24-letnika odštel okrog 50 milijonov evrov, poroča Fabrizio Romano.
Druga ofenzivna okrepitev bo postal 21-letni belgijski levi krilni napadalec Mika Godts, ki se je pred tremi leti in pol iz akademije Genka preselil k Ajaxu, ki bo zanj dobil okrog 60 milijonov. PSG bo z nakupoma omenjenih zapolnil luknjo v napadu, ki je nastala po odhodih Goncala Ramosa in Lee Kang-Ina. Poleg slednjih bi utegnil klub zapustiti tudi Bradley Barcola, ki želi več igralnega časa. Zanj se najresneje zanima Liverpool.
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