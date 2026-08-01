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Nogomet

PSG bo okrepil že tako izjemno močno napadalno linijo

Pariz, 01. 08. 2026 12.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Maghnes Akliouche in Mika Godts

Maghnes Akliouche in Mika Godts bosta kmalu postala uradna člana aktualnega evropskega klubskega prvaka. PSG bo tako dobil nova krilna napadalca, skoraj zagotovo pa bo mesto ljubezni zapustil Bradley Barcola.

Maghnes Akliouche
Maghnes Akliouche
FOTO: AP

Maghnes Akliouche je za Parižane dobro poznan igralec, saj že leta nosi dres Monaca, s katerim je serijskim francoskim prvakom v preteklih sezonah že znal povzročati težave. Na letošnjem mundialu je bil tudi del reprezentance galskih petelinov, a ni dobil veliko priložnosti za dokazovanje. Kljub temu bo desni krilni napadalec kmalu prestopil v nov klub, PSG pa bo za 24-letnika odštel okrog 50 milijonov evrov, poroča Fabrizio Romano.

Mika Godts
Mika Godts
FOTO: AP

Druga ofenzivna okrepitev bo postal 21-letni belgijski levi krilni napadalec Mika Godts, ki se je pred tremi leti in pol iz akademije Genka preselil k Ajaxu, ki bo zanj dobil okrog 60 milijonov. PSG bo z nakupoma omenjenih zapolnil luknjo v napadu, ki je nastala po odhodih Goncala Ramosa in Lee Kang-Ina. Poleg slednjih bi utegnil klub zapustiti tudi Bradley Barcola, ki želi več igralnega časa. Zanj se najresneje zanima Liverpool.

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