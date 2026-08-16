PSG ostal brez francoskega superpokala

Lens, ki je poleti precej spremenil ekipo, na primer za 48 milijonov evrov je prodal Mamadouja Sanagerja angleškemu Brentfordu, za 18 milijonov pa Facunda Medino Marseillu, je povedel v 32. minuti, ko je iz bližine zadel Florian Thauvin.

V 39. minuti je po izključitvi Kylliana Antonia na zelenici ostal le z deseterico, številčno premoč pa bi lahko v sodniškem dodatku unovčil Desire Doue, a je zadel prečko Lensovih vrat.

V drugem polčasu se je Lens, ki ga po novem vodi Dino Toppmöller, dobro branil, na trenutke tudi sam še opozoril nase v napadu, PSG, za katerega sta igrala tudi novinca Mahghnes Akliouche in Lucas Digne, ne pa še Ferran Torres in Mika Godts, pa je imel še več priložnosti in obetavnih strelov, a v 87. minuti tudi on ostal le z desetimi na igrišču po izključitvi Nuna Mendesa.