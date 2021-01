PSG ostal brez trenerja, Pochettino mora v karanteno

PSG v francoskem prvenstvu čaka tekma z Angersom, na klopi pa ne bo Pochettina, ki je bil, kot so sporočili iz kluba, pozitiven na testu za novi koronavirus. Trener mora v samoizolacijo in bo naslednje dni preživel v karanteni, moštvo pa bosta vodila njegova pomočnika Jesus Perez in Miguel D’Agostino .

Pochettino je pred tem vodil moštvo londonskega Tottenhama, pa Southamptona in Espanyola, pogodbo s pariškim moštvom je podpisal do 30. junija 2022 z možnostjo podaljšanja že za eno leto. Vodstvo kluba je zamenjalo Tuchela, čeprav so se v prejšnji sezoni uvrstili v finale Lige prvakov (boljši je bil münchenski Bayern), osvojili pa so naslov državnega prvaka.

PSG je v Ligue 1 na drugem mestu, točko zaostaja za vodilnim Lyonom, v Uefini Ligi prvakov pa Parižane v osmini finala čaka dvoboj z Barcelono.