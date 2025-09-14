PSG po dveh golih Barcole še vedno stoodstoten

Rennes je gostil Lyon, ki je bil doslej edini stoodstoten ob Parižani in niti še ni prejel zadetka. Tokrat sta se oba niza končala, Rennes je slavil s 3:1. Za Lyon je zadel Corentin Tolisso v 14. minuti, a v 75. minuti ostal brez izključenega Tylerja Mortona. To je Rennes izkoristil v 80. minuti in izenačil prek Anthonyja Rouaulta, nato pa prišel do popolnega preobrata, ko je 93. minuti avtogol dosegel Remy Deschamps, v 95. pa je zadel še Mohamed Kader Meite.

Lille je z 2:1 odpravil Toulouse in ima ob enem remiju tri zmage. Do zadnje je prišel zelo pozno, v 90. minuti je namreč Nabil Bentaleb zadel z bele pike, Ethan Mbappe pa je zmagoviti gol dosegel v 98. minuti.

Metz in Angers sta se razšla z 1:1, potem ko je Himad Abdelli izenačil za goste v 90. minuti z bele pike. Brest je doma izgubil proti Parizu z 1:2, Parižani so temelje zmage postavili v prvem polčasu, ko sta zadela Willem Geubbels in Vincent Marchetti. Strasbourg pa je za svojo tretjo zmago ugnal Le Havre z 1:0, ko je Joaquin Panichelli v 90. minuti izkoristil enajstmetrovko.