Nogomet

PSG po dveh golih Barcole še vedno stoodstoten

Pariz, 14. 09. 2025 22.49 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 4. krogu francoske lige vpisali še četrto zmago. Doma so premagali Lens z 2:0, oba zadetka je prispeval Bradley Barcola, ki je zadel v 15. in 51. minuti.

Rennes je gostil Lyon, ki je bil doslej edini stoodstoten ob Parižani in niti še ni prejel zadetka. Tokrat sta se oba niza končala, Rennes je slavil s 3:1. Za Lyon je zadel Corentin Tolisso v 14. minuti, a v 75. minuti ostal brez izključenega Tylerja Mortona. To je Rennes izkoristil v 80. minuti in izenačil prek Anthonyja Rouaulta, nato pa prišel do popolnega preobrata, ko je 93. minuti avtogol dosegel Remy Deschamps, v 95. pa je zadel še Mohamed Kader Meite.

Lille je z 2:1 odpravil Toulouse in ima ob enem remiju tri zmage. Do zadnje je prišel zelo pozno, v 90. minuti je namreč Nabil Bentaleb zadel z bele pike, Ethan Mbappe pa je zmagoviti gol dosegel v 98. minuti.

Metz in Angers sta se razšla z 1:1, potem ko je Himad Abdelli izenačil za goste v 90. minuti z bele pike. Brest je doma izgubil proti Parizu z 1:2, Parižani so temelje zmage postavili v prvem polčasu, ko sta zadela Willem Geubbels in Vincent Marchetti. Strasbourg pa je za svojo tretjo zmago ugnal Le Havre z 1:0, ko je Joaquin Panichelli v 90. minuti izkoristil enajstmetrovko.

V soboto so nogometaši Monaca gostovali pri Auxerru in zmagali z 2:1, pred tem so nogometaši iz Nice gostili Nantes in slavili z 1:0.

Že v petek je Marseille gostil Lorient. Po dveh porazih in eni zmagi v prvih treh krogih so favoriti za najvišja mesta tokrat zanesljivo slavili s 4:0. Zadeli so Mason Greenwood, Benjamin Pavard, Angel Gomes in Nayef Aguerd.

