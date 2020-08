PSG po enajstmetrovkah do tretje domače lovorike v sezoni

Nogometaši pariškega PSG so prišli še do enega domačega trojčka, potem ko so v finalu francoskega ligaškega pokala v petek zvečer po enajstmetrovkah s 6:5 premagali Olympique Lyon. Po rednem delu in podaljšku je bilo 0:0.

icon-expand Pablo Sarabia (na levi) je izkoristil zadnjo enajstmetrovko. FOTO: AP V odločilnem krogu kazenskih strelov je bil uspešen Pablo Sarabia, potem ko je vratar PSG-ja Keylor Navas ubranil strel Bertranda Traoreja. Težave po tekmi

Tabor Parižanov lahko pred najpomembnejšim delom sezone skrbi predvsem zdravstveno stanje ekipe. Po poškodbi Kyliana Mbapppeja, zaradi katere bo mladi zvezdnik izpustil vsaj obračun z Atalanto v četrtini finala Lige prvakov, sta se v petek poškodovala še Mauro Icardi inLayvin Kurzawa, za katera pa še ni znano, ali ju bomo videli na prvi stopnički nadaljevanja evropske sezone. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke PSG je minuli konec tedna proti St. Etiennu osvojil tudi francoski pokal, prvo nogometno tekmovanje v Franciji po koronavirusnem premoru. Na takratni tekmi pa izgubil Mbappeja, saj si je poškodoval gleženj. Nogometaši iz Pariza pa so osvojili tudi naslov francoskega prvaka za to sezono, potem ko je vodstvo ligue 1 aprila deset krogov pred koncem zaradi koronavirusne pandemije predčasno končalo sezono.