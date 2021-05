PSG po loteriji enajstmetrovk naposled le do finala francoskega pokala

PSG je po bolečem izpadu iz Lige prvakov proti Manchester Cityju nato v domačem prvenstvu le remiziral z Rennesom in se še bolj oddaljil od naslova državnih prvakov, tako da je francoski pokal morda celo edina preostala fronta, kjer Mauricio Pochettino, trener Parižanov, še lahko upa na lovoriko. A tudi tu ni šlo gladko. Montpellier (na ligaški lestvici je kar 26 točk za Parižani) se je namreč izkazal za izjemno žilavega nasprotnika, na koncu pa so bili sreča, zbranost in natančnost na strani Parižanov. Ti so napredovali po streljanju enajstmetrovk. V šesti seriji je za domače najprej zgrešil Solomon Sambia, nato pa je napredovanje v finale za PSG potrdil Moise Kean. PSG je sicer z dvema goloma povratnika po poškodbi Kyliana Mbappeja dvakrat vodil, a se je Montpellier obakrat vrnil v igro. V 83. minuti je končni izid rednega dela postavil Andy Delort.